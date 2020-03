Processo seletivo Prefeitura de Castelo ES 2020: EDITAL retificado! Até R$ 2.744,11!

No Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal de Castelo retificou edital de concurso público que tem por objetivo preencher 22 vagas e formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

De acordo com a retificação (retificação I), o período para realização da análise de títulos também foi alterado, e agora está previsto para os dias 23 a 27 de março de 2020.

As oportunidades são para os cargos de Operador de Serviços de Higiene, Asseio e Limpeza (3); Motorista (3); Assistente de Serviços de Educação Social (6); Técnico em Serviços Gerenciais (4); Psicólogo (2); Advogado (1); e Assistente Social (3). Os salários oferecidos variam entre R$ 662,32 a R$ 2.744,11, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 a 20 de março de 2020, presencialmente, no no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Castelo (Creas), localizado na Rua Carlos Lomba, Nº 242, Centro, no no horário das 8h às 12h e das 13h às 15h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso