Processo seletivo Prefeitura de Colniza MT 2020 tem inscrições prorrogadas!

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Colniza divulgou a abertura de processo seletivo simplificado para preencher 01 vaga mais formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia mucipal.

Agora as inscrições devem ser realizadas no período de 2 a 25 de março de 2020, no site KLC Concursos (horário de Brasília). O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 20,00; R$ 30,00 ou R$ 60,00.

As oportunidades são para os cargos:

Secretaria Municipal de Administração: Serviços Gerais e Técnico em Segurança do Trabalho (1);

Secretaria Municipal de Saúde – Área Urbana: Cozinheira, Enfermeiro, Médico Clínico Geral, Motorista de Veículo Pesado, Recepcionista, Serviços Gerais, Técnico em Enfermagem e Técnico em Raio-X.

Secretaria Municipal de Saúde – Distrito de Três Fronteiras: Enfermeiro, Motorista, Serviços Gerais e Técnico em Enfermagem;

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Obras: Encanador, Gari, Leiturista, Mecânico, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Eta, Operador de Máquinas e Serviços Gerais;

Secretaria Municipal de Saúde – Distrito de Guariba: Enfermeiro, Motorista de Veículo Pesados, Serviços Gerais e Técnico em Enfermagem;

Secretaria Municipal de Agricultura: Serviços Gerais, Médico Veterinário e Técnico Agropecuário;

Secretaria Municipal de Saúde – Samu: Enfermeiro, Motorista de Veiculo Pesado e Técnico em Enfermagem;

Secretaria Municipal de Finanças: Contador, Fiscal Municipal e Topógrafo.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.055,61 a R$ 4.750,23, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da KLC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 60,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos); prova de títulos; mais prova prática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de abril de 2020.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso