Processo seletivo Prefeitura de Crissiumal RS 2020: Auxiliar de Odontólogo

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Crissiumal faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de uma vaga temporária no cargo de Auxiliar de Odontólogo, para atuação na Secretaria Municipal de Saúde.

A função exige o nível médio completo e tem remuneração de até R$ 1.706,99, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 9 e 10 de março de 2020, no Departamento de Pessoal, localizado na Av. Castelo Branco, Nº 424, no horário das 7h30 às 11h30e das 13h30 às 17h30.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos. O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso