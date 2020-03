Processo seletivo Prefeitura de Frutal MG 2020: Último dia de inscrição!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Frutal encerra inscrições nesta quinta-feira, 26 de março de 2020. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 94 vagas para formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Necropsia; Músico; Motorista Veículos Leves; Motorista de Ambulância; Pedreiro; Pintor; Motorista de Veículos Pesados; Eletricista; Auxiliar de Serviços Gerais; Zelador; Coletor; Vigia; Carpinteiro; e Coveiro (NÍVEL FUNDAMENTAL).

Auxiliar de Atendimento; Auxiliar de Farmácia; Oficial Administrativo; Monitor de Creche; Agente Administrativo; Auxiliar de laboratório; Auxiliar de Secretária; Fiscal de Obras e Posturas; e Fiscal Sanitário (NÍVEL MÉDIO).

Técnico em Farmácia; Técnico em Laboratório; Agente de Combate às Endemias; Técnico em Radiologista; Agente Comunitário de Saúde; Técnico em Enfermagem; Auxiliar de Consultório Dentário (NÍVEL TÉCNICO).

Professor PEB I; Professor PEB I – Educação Especial; Professor PEB II – Ciências; Professor PEB II – Educação física; Professor PEB II – Português; Professor PEB II – Inglês; Professor PEB II – Geografia; Professor PEB II – Matemática; Professor PEB II – História; Assistente Social; Biomédico; Bioquímico; Farmacêutica; Fonoaudiólogo; Médico PSF; Médico Clínico; Nutricionista; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional; Cirurgião Dentista; e Enfermeiro PSF (NÍVEL SUPERIOR).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 6.106,84, por carga horária de 20h a 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da IADHED. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 e R$ 40,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos); prova de títulos; análise de currículos; prova prática; e teste de aptidão física. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 05 de abril de 2020.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso