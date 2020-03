Processo seletivo Prefeitura de Lavras MG 2020: Provas suspensas para Agentes de Saúde

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Lavras retificou edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 26 vagas em cargos de Agente de Combate a Endemias (5 vagas) e Agente Comunitário de Saúde (21 vagas).

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 29 de março de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

De acordo com o edital, as funções exigem nível médio completo e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. O salário oferecido será R$ 1.400,00, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 21h00min do dia 21 de fevereiro de 2020, na banca organizadora Seap Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática e conhecimentos específicos. As avaliações seriam aplicadas no dia 29 de março, em locais e horários a serem informados no dia 24 de março a partir das 17 horas.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Lavras MG

: Prefeitura Municipal de Lavras MG Banca organizadora : Seap Concursos

: Seap Concursos Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 26

: 26 Remuneração : R$ 1.400,00

: R$ 1.400,00 Inscrições : até 21 de fevereiro de 2020

: até 21 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00

: R$ 50,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE LAVRAS MG 2020