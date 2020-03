Processo seletivo Prefeitura de Palhoça SC 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 7.141,66!

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Palhoça abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista – categoria “D” (1); Operador de Máquinas (1); e Agente de Serviços Operacionais (1) NÍVEL MÉDIO. Médico Gastroenterologista (1); Médico Infectologista (1); Médico Radiologista (1); Nutricionista (1); Pedagogo (1); Médico Cardiologista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Psiquiatra (1); Bioquímico (1); Fisioterapeuta (1); e Médico Pediatra Emergência (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.028,91 e R$ 7.141,66, por carga horária de 10 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16 horas do dia 3 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da IESES. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso