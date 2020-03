Processo seletivo Prefeitura de Pedro Laurentino PI 2020 abre vagas para Professor

A Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino no Estado de Piauí, abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Inglês (2); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Auxiliar de Professor – Educação Infantil (2); Professor Sala AEE – Educação Infantil (2); e Professor de Educação Física (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 1.239,00, por carga horária de 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de março de 2020, no site oficial da Gabriel Excelência. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos fundamentais pedagógicos, conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



