Processo seletivo Prefeitura de Perdigão MG 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$12mil!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Perdigão faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preencher 07 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (5 vagas); Tecnólogo de Radiologia e Enfermeiro (1 vaga); e Recepcionista; Médico para ESF (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.076,44 a R$ 12.785,13.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever somente no dia 12 de março de 2020, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Santa Rita, nº 150, Centro, no horário das 9h às 11h.

O processo seletivo será feito via soma dos pontos obtidos, de acordo com os critérios exigidos para cada cargo. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

