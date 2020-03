Processo seletivo Prefeitura de Potim SP 2020: Agentes de Saúde

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Potim divulgou a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 45 vagas em cargos Agente de Combate à Endemias (5 vagas) e Agente Comunitário de Saúde (40 vagas), função exige o nível médio completo e salários de até R$ 1.400,00, por jornada de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 2 de março de 2020 até as 23h59min do dia 16 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Reis & Reis – Auditores Associados. O valor da inscrição está fixado em R$ 54,25.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos); mais prova prática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 05 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso