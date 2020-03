Processo seletivo Prefeitura de Renascença PR 2020 abre vagas para Estagiários

A Prefeitura Municipal de Renascença no Estado do Paraná, anuncia novo processo seletivo simplificado para contratação de estagiários.

As oportunidades são para os cargos de Graduação em Administração; Graduação em Educação Física; Graduação em Enfermagem; Graduação em Farmácia; Graduação em Fisioterapia; Graduação em Sistemas de Informação; e Pós-Graduação na modalidade Educação Especial, Libras, TGD, educação infantil, gestão escolar, psicopedagogia, neuropedagogia ou áreas afins, com Graduação em Pedagogia (2 vagas); Formação de Docentes (1 vaga); Nível Médio – Auxiliar de Saúde Bucal; Graduação em Pedagogia (2 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 421,18 a R$ 935,46, mais R$ 52,00 de auxílio-transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de março de 2020, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura – 2º piso, no horário 8h às 11h30 e das 13h às 17h, em dias úteis.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise do histórico escolar/ acadêmico. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso