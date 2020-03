Processo seletivo Prefeitura de Rio Branco do Sul PR 2020 abre vagas para Agente de Saúde

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul anuncia novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 56 vagas em cargos de Agente Comunitário de Saúde (52 vagas) e Agente de Combate às Endemias (4 vagas).

As funções exigem o ensino médio completo e oferta salário de R$ 1.400,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de março de 2020, na Sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Horacy Santos, Nº 222, Centro, no horário das 8h às 1h e das 13h às 17h. O valor da inscrição está fixado em R$ 40,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática, conhecimentos específicos; mais prova de títulos.

Informações do concurso