Processo seletivo Prefeitura de Rio de Janeiro RJ 2020 abre 78 vagas para Médicos

Edital oferece vagas em diversas especialidades e salários de até R$ 7.918,03

EDITAL publicado. A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 78 vagas em cargos de Médico.

As oportunidades são para as especialidades nas unidades de:

Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Clínico (3); Pediatria (2);

Pediatria (5); Maternidade Alexander Fleming – Anestesiologia (2); Obstetrícia (2); Pediatria (1);

Psiquiatria (1); Hospital Municipal Jesus – Neurologia (1); Radiologia (1);

Anestesiologia (1); Hospital Municipal Souza Aguiar – Anestesiologia (1); Cardiologia (7); Cirurgia Vascular (1); Oftalmologia (2);

Clínico (3); Hospital Municipal Piedade – Anestesiologia (1); Cardiologia (1); Intensivista Adulto (2); Pediatria (1);

Clínico (2); Hospital Municipal Miguel Couto – Clínico (1); Obstetrícia (2); Pediatria (1).

As remunerações oferecidas variam entre R$ 6.892,06 a R$ 7.918,03, por carga horária de 24 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 27 de março de 2020, de forma presencial, na Rua Afonso Cavalcanti, Nº 455, sala 601, Cidade Nova, no horário das 9h às 17h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículo, com resultado previsto para o dia 6 de abril de 2020. O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

