Processo seletivo Prefeitura de Salto de Pirapora SP 2020 abre vagas para todos os níveis!

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Salto do Céu abriu processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Guarda; Lavadeira; Coveiro; Cozinheira; Auxiliar de Mecânico; Operador de Moto Niveladora; Operador de Pá Carregadeira; Mecânico; Motorista; Eletricista; Gari; Trabalhador Braçal; Zelador; Pedreiro; Operador de Máquina Agrícola; Operador de Retroescavadeira; Auxiliar de Serviços Gerais; Merendeira; Jardineiro; e Borracheiro (NÍVEL FUNDAMENTAL).

Auxiliar de Consultório Odontológico; Técnico de Consultório Dentário; Secretário Escolar; Monitor Infantil; Técnico de Laboratório; Agente Alimentador do Aplic; Operador de ETA; Agente de Inspeção e Fiscalização Animal; Auxiliar de Laboratório; Recepcionista; Técnico de Enfermagem; e Agente Administrativo (NÍVEL MÉDIO).

Professor de Matemática; Professor de Educação Física; Professor de Pedagogia; Fisioterapeuta; Professor de Letras; Professor de Geografia; e Professor de Ciências (NÍVEL SUPERIOR. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.374,83, por carga horária de 25h a 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 a 27 de março de 2020, no Centro de Geração de Rendas, localizado na Avenida Pedro Pedrossiam, s/n, Centro. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 12 de abril de 2020.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso