Processo seletivo Prefeitura de Santana do Paraíso MG 2020: Salários de até R$12mil!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso anuncia novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 76 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Orientador Social, Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Agente Comunitário de Saúde, Artesão, Auxiliar de Consultório Dentário e Digitador do CRAS.

NÍVEL SUPERIOR: Médico Psiquiatra, Nutricionista , Odontólogo Endodontista, Odontólogo Periodontista, Odontólogo Protesista, Terapeuta Ocupacional, Dentista, Educador Físico, Médico ESF, Psicólogo, Advogado, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro e Fonoaudiólogo. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.114,00 e R$ 12.000,00.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 30 de março (a partir das 10h) até as 13h do dia 28 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Gestão Concurso. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 150,00.

PROVAS

A seleção contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para nível superior. As avaliações serão realizadas no dia 31 de maio, em locais a serem informados em data oportuna.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 01 de junho, no site já citado. O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso