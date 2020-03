Processo seletivo Prefeitura de São Francisco do Pará PA 2020: Inscrições até as 14h de hoje, 19!

No Estado do Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará tem inscrições até as 14 horas de hoje, 19 de março de 2020. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 07 vagas em cargos de Agente Comunitário de Saúde (5 vagas) e Agente de Combate às Endemias (2 vagas).

De acordo com o edital, as funções exigem o nível médio completo e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. O salário oferecido será de R$ 1.400,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de março de 2020, de forma presencial na sede da Prefeitura de São Francisco do Pará, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, Nº 760, Centro, no horário das 8h às 14h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 19 de abril de 2020.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso