Processo seletivo Prefeitura de São Geraldo da Piedade MG 2020: Inscrições abertas!

A Prefeitura Municipal de São Geraldo da Piedade em Minas Gerais, abriu inscrições de processo seletivo simplificado para preenchimento de 12 vagas em cargos de Agente Comunitário de Saúde (Sede) (10 vagas) e Agente de Combate a Endemias (2 vagas).

De acordo com o edital, as funções exigem nível médio completo e tem salários de até R$ 1.400,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 09 a 23 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Leandro Lima Assessoria Pública ou de forma na Prefeitura Municipal de São Geraldo da Piedade, localizado na Rua José de Oliveira Costa, Nº 185, Centro, no horário das 13h30min às 17h, em dias úteis. A taxa de inscrição está fixado em R$ 70,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 12 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso