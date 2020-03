Processo seletivo Prefeitura de São Lourenço da Mata PE abre 942 vagas! Até R$ 2.800,00!

EDITAL publicado. Localizado a apenas 13,5 km da capital Recife/PE, a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de nada menos que 942 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Vigia diarista (6); Vigia plantonista (10); Motorista (5); Vigia (130); Serviços Gerais (14); Auxiliar de Serviço de Manutenção (8); Merendeira (90); Cozinheira (3); Motorista (5); e Auxiliar de Serviços Gerais (105) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Auxiliar de Contabilidade (1); Cuidador (12); Auxiliar de Transporte Escolar (15); Educador Social (5); Entrevistador (10); Auxiliar Administrativo (100); Auxiliar de disciplina (18); Supervisor de Cadastro Único (1); e Auxiliar Administrativo (25) NÍVEL MÉDIO.

Professor de Braile (2), Libras (4), Anos Iniciais (215), Ciências – Anos Finais (17), Português – Anos Finais (40), História – Anos Finais (14), Matemática – Anos Finais (30), Educação – Física Anos Finais (9), Arte – Anos Finais (2), Geografia – Anos Finais (12), Inglês – Anos Finais (4), Contador (1); Psicólogo Educacional (2); Consultor Jurídico (1); Assistente Social (11); Supervisor Técnico (1); Educador Físico (1); Nutricionista (2); Coordenador (3); Pedagogo (2); e Psicólogo (6) NÍVEL SUPERIOR. Os salários oferecidos variam R$ 1.045,00 a R$ 2.800,00.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 16 de março a 20 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Darwin. O valor da inscrição oscila entre R$ 34,00 e R$ 45,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de experiência profissional e prova de títulos. O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso