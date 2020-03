Processo seletivo Prefeitura de Taquarituba SP 2020 abre vagas de nível superior! Até R$14mil!

Edital oferece 04 vagas de nível superior na autarquia muncipal; Inscrições até 18 de março 2020

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Taquarituba divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 04 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Professor III (1 vaga), Psicólogo (1 vaga), Médico do Programa de Saúde da Família – PSF (1 vaga) e Médico Pediatra (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.658,52 a R$ 14.602,89, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16h do dia 18 de março 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora CONSCAM. O valor da inscrição está fixado em R$ 60,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 05 de abril de 2020.

Informações do concurso