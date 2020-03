Processo seletivo Prefeitura de Timbó Grande SC 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 6.266,71!

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Timbó Grande divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 21 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Farmacêutico/Bioquímico (1); Agente Epidemiológico Dengue (1); Agente Comunitário Saúde (13); Técnico de Enfermagem (1); Enfermeiro (1); Psicólogo (1); Vigia (1); Zeladora (1); e Dentista (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 6.266,71.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 14 horas do dia 30 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Aprender.com. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos de cada área. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020, na Escola Básica Municipal Gleidis Rodrigues, localizada na rua Antonio Furtado, Nº 685, centro, com início às 9 horas.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

