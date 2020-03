Processo seletivo SAEC de Catanduva SP 2020: EDITAL publicado!

No Estado de São Paulo, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 24 vagas em cargos de níveis fundamental, médico e técnico.

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) de Catanduva, no estado de São Paulo, anuncia a abertura das inscrições para o Concurso Público que visa a contratação de 24 profissionais cargos efetivos para níveis fundamental completo e incompleto, médico e técnico.

As oportunidades são para os cargos de Motorista de Veículos Pesados (2); Operador de Equipamentos Hidráulicos (1); Fiscal de Obras (1); Fiscal de Obras Hidráulicas (1); Conservador de Esgotos (4); Encanador (2); Instalador de Hidrômetros (1); Assistente Administrativo (1); Atendente (1); Operador de Saneamento Básico (4); Pedreiro (2); Auxiliar Administrativo (3); e Auxiliar de Almoxarifado (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.408,09 a R$ 1.804,87, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de março (a partir das 10h) até às 16h do dia 9 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora CONSCAM. O valor da inscrição está fixado em R$ 13,80.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 05 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

