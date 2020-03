Processo seletivo SEE AC 2020 tem inscrições até o dia 08 de março! Até R$ 2.162,41!

A Secretaria de Estado da Educação do Acre (SEE AC) tem inscrições até o dia 08 de março de 2020. O processo seletivo simplificado tem por objetivo formar cadastro reserva na função de Professor em diversas áreas. Os salários oferecidos chegam até R$ 2,1 mil.

As oportunidades são para os cargos de:

EDITAL Nº 01/2020: Professor PNS – P2 (Zona urbana).

EDITAL Nº 02/2020: Professor PNS P2 – Área De Ciências Humanas; Professor PNS P2 – Área de Matemática; Professor PNS P2 – Área das Ciências da Natureza e Professor PNS P2 de Educação Física; Professor PNS P2 Ensino Fundamental (6º Ao 9º Ano); e Professor PNS P2 – Área de Linguagens (Zona urbana).

EDITAL Nº 03/2020: Professor do Atendimento Educacional Especializado – P2; Professor Brailista – P2; Assistente Educacional; Professor Mediador – P1; e Professor Tradutor Intérprete de Libras – P2 (Zonas rurais e urbanas).

EDITAL Nº 04/2020: Professor PNSP2 – Língua Espanhola; Professor PNSP2 – Ciências Humanas; Professor PNSP2 – Educação Física; Professor PNS-P2 – 1º ao 5º Ano do Fundamental; Professor PNSP2 – Linguagens; Professor PNSP2 – Língua Inglesa; Professor PNSP2 – Matemática e Física; e Professor PNSP2 – Ciências da Natureza (Zonas rurais e urbanas).

EDITAL Nº 05/2020: Professor PNS-P2 – Educação Físicas; Professor PNS-P2 -Filosofia; Professor PNS-P2 – Física; Professor PNS-P2 – Matemática; Professor PNS-P2 – Química e Professor PNS-P2 – Sociologia; Professor PNS-P2 – Pedagogia ou Normal Superior; Professor PNS-P2 – Arte; Professor PNS-P2 – Biologia/Ciências; Professor PNS-P2 – Língua Portuguesa; Professor PNS-P2 – Geografia; Professor PNS-P2 – História; Professor PNS-P2 – Língua Espanhola; e Professor PNS-P2 – Língua Inglesa.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 08 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora IBADE Concursos. A taxa de inscrição está fixada em R$ 54,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões; exceto para os cargos do Edital nº 03/2020, que terão 46 questões. As avaliações serão aplicadas no dia 22 de março de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

