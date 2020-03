Processo seletivo SES PB 2020 abre 2.453 vagas na Área da Saúde

Edital tem vagas de níveis médio, técnico e superior; Inscrições até 27 de março de 2020

EDITAL publicado. A Secretaria de Estado da Saúde de Paraíba (SES) abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de nada menos que 2.453 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Farmacêutico Bioquímico (2); Fisioterapeuta (336); Técnico em Análise Clínica (50); Videofonista (5); Técnico de Enfermagem (1260); Técnico de Laboratório (4); Técnico em Vigilância em Saúde (100); Médico (346); Biomédico (2); Enfermeiro (346); e Digitador (2). Os salários oferecidos vão até R$ 1.500,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 27 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial do Portal da Cidadania. O processo seletivo consistirá com prova de títulos e documentos.

Informações do concurso