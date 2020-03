Processo seletivo UEM PR 2020: Saiu EDITAL para todos os níveis! Salários de até R$ 3.318,79!

No Estado do Paraná, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplifico para preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Farmacêutico (2); Cozinheiro (1); Técnico em Laboratório I (1); Auxiliar Operacional (4); Técnico em Laboratório II (1); Técnico em Laboratório III (1); Agente de Segurança Interno (1); Assistente Social (1); Biólogo ou Farmacêutico (1); e Torneiro Mecânico (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.069,90 a R$ 3.318,79, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 11 de março (a partir das 08h) até o dia 24 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da Universidade Estadual (UEM). O valor da inscrição oscila entre R$ 21,40 a R$ 66,38.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos); prova prática prática para funções específicas; mais prova de títulos. As avaliações serão avaliações no dia 05 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.



Informações do concurso