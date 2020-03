Processo seletivo UEM PR 2020 suspende datas devido ao Coronavírus

No Estado do Paraná, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) retifica edital de processo seletivo simplifico para preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação, foram suspensas o cronograma de datas do concurso público devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).