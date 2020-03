Processo seletivo UFS SE 2020 abre vagas para Professores Substitutos! Até R$ 3.130,85!

Edital oferta 16 vagas de nível superior em diversas especialidades; Inscrições até 23 de março de 2020

A Universidade Federal de Sergipe (UFS SE) anuncia novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 16 vagas em cargos de Professores Substitutos.

As oportunidades são para os cargos de:

Campus de Lagarto: Educação em Saúde – Assistente A (2); Medicina – Auxiliar (3) e Nutrição – Auxiliar (1).

Campus de São Cristóvão: Farmácia – Assistente A (1); Matemática – Auxiliar (3); Teatro – Auxiliar (1); Estatística e Ciências Naturais – Auxiliar (1); e Farmácia – Auxiliar (1);

Campus de Laranjeira: Dança – Assistente A (1);

Campus de Itabaiana: Letras – Assistente A (1);

Campus da Saúde/HU: Medicina – Auxiliar (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,32 a R$ 3.130,85, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 23 de março de 2020, no site oficial da Universidade UFS. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova didática e avaliação do relatório descritivo. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 22 de abril de 2020, em locais, horários a serem informados a partir do dia 02 de abril de 2020, no site da UFS.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso