Processo seletivo UNICENTRO PR 2020 abre vagas em dois Campus diferentes

No Estado do Paraná, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) abriu novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis médio e superior em diferentes Campus.

As oportunidades são para o cargos de:

Campus de Guarapuava: Técnico Administrativo (2), Técnico em Estúdio e Multimídia (1), Técnico em Projeto Visual e Editoração (1), Analista de Informática (2), Comunicador Social (1), Programador Visual (2) e Motorista (1); Campus de Irati: Técnico Administrativo (2) e Motorista (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.412,25 R$ 3.318,79.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial a Universidade Estadual UNICENTRO.

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos); prova prática e prova de títulos. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

