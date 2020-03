Processo seletivo Universidade Federal UFAL 2020: Professor Substituto

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) anuncia novo edital (nº 19/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de Professor Substituto para atuar no campus de Arapiraca/AL.

Conforme o documento publicado, as oportunidades são para as áreas de Ciências Biológicas, Letras, Economia, Matemática, Educação Física, Direito, Pedagogia, Química, Enfermagem e Medicina. As remunerações oferecidas variam entre R$ 2.236,31 e R$ 3.126,31, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 12 de março (a partir das 17h) até as 11h do dia 23 de março de 2020, no site oficial da Universidade Federal – UFAL. A taxa de inscrição está fixada em R$ 90,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova didática e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 14 de abril de 2020. O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso