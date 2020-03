Professores da Rede Municipal de Ensino da cidade de Neópolis, desocuparam a sede da prefeitura, após acordo firmado com o Secretário Municipal de Administração, Joaquim José Leite Soares.

De acordo com ele, o prefeito Célio Lemos agendou uma reunião com o movimento grevista para esta próxima terça-feira (10), onde debaterá com os educadores sobre as reivindicações dos mesmos.

A desocupação aconteceu na tarde desta quarta-feira (4), porém os grevistas deixaram bem claro que até o dia da reunião não finalizarão a greve.

Os professores ainda ressaltam que só terminarão a paralisação quando houver uma aceitação de uma proposta que possa sanar todos os problemas enfrentados pelos educadores do município neopolitano em Sergipe.

Informações Professor Weber.