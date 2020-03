O Poder executivo Municipal de Propriá, em Sergipe, lançou novo decreto n° 047/2020, onde define que a partir desta terça-feira (24/03/2020) novas outras medidas de contenção ao coronavírus serão adotadas no município sergipano. Segundo o documento, deverão ficar fechados pelo prazo de 7 dias:

▶ Agências bancárias (caixas eletrônicos funcionarão);

▶ Correspondentes bancários;

▶ Casas lotéricas.

A ação determina também a suspensão de construções civis, públicas ou privadas.

No feira, as bancas fixas e móveis só poderão vender gêneros alimentícios, somente poderão vender aos sábados durante a feira livre, sendo proibidas as vendas durante os outros dias da semana.

Não haverá a feirinha aos domingos.

Aquele que descumprir este decreto poderá sofrer sanções Previstas no código penal, civil e lei orgânica municipal.

O novo decreto visa intensificar a luta contra o coronavírus e fazer com que a doença não se espalhe nos próximos dias, considerados por especialistas, momento determinante em nosso país na luta contra o vírus.

A cidade de Propriá já contabiliza duas pessoas infectadas, confirmadas pela Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe.

Informações de Ed Sousa