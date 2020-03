PRORROGADO! Vencimento do IPTU e taxas municipais da Prefeitura de Penedo

A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) da Prefeitura de Penedo prorrogou a data de vencimento das parcelas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), da Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) e da Taxa de Serviço Urbano (TSU).

O vencimento da TLF foi prorrogado até 30 de abril e os contribuintes que não receberem o carnê até a data do vencimento, devem solicitar na Superintendência Fazendária (localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 284).

A Semfaz Penedo informa ainda que o carnê está disponível no portal eletrônico da Prefeitura de Penedo, na aba Portal do Contribuinte (clique aqui).

Além da Taxa de Localização e Funcionamento, a Semfaz também prorrogou a data de vencimento do IPTU e da Taxa de Serviço Urbano (TSU), ambas para o dia 30 de junho.

O contribuinte que não receber o carnê até a referida data, deve solicitar na sede da Superintendência Fazendária ou acessar o link do Portal do Contribuinte (clique aqui).

No caso do IPTU, o desconto para pagamento integral do imposto varia de 20% a 25% até a data de vencimento. O pagamento em parcelas está disponível a partir de junho, em seis vezes, com última parcela em novembro.

As alterações no calendário fiscal do município de Penedo estão publicadas no Diário Oficial do Município (edição nº 1304) e têm como objetivo evitar prejuízo aos contribuintes que não receberam os respectivos carnês, em tempo hábil, para o devido recolhimento aos cofres municipais.

Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP