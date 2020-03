Protesto do Grêmio é tomado como exemplo e ganha destaque na mídia europeia

Muitas vezes se diz que a Europa não está “nem aí” para o que acontece no​ futebol brasileiro. Pois neste final de semana foi diferente. A atitude dos jogadores do ​Grêmio, ao adentrarem no gramado de uma Arena vazia para enfrentar o São Luiz utilizando máscaras como forma de protesto pela realização da partia em meio à pandemia de coronavírus, foi manchete em alguns dos principais jornais do Velho Continente.

Players from Brazilian club Gremio took to the field wearing masks on Sunday in protest at having to play a match during the coronavirus pandemic.https://t.co/4cCCmGUJ5z — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 16, 2020

O ​Marca, por exemplo, foi categórico. “A partida, vencida por 3 a 2, foi jogada com portões fechados, mesmo com os pedidos para suspender o campeonato se proliferando”, destacou o texto. “Os jogadores do Grêmio vestiram máscaras protestando por terem que jogar diante do avanço do coronavírus”, salientou o ​The Sun.

“Life must take precedence.” Gremio squad wear face masks in protest at having to play during coronavirus pandemichttps://t.co/iDHTSrcqjI — Standard Sport (@standardsport) March 15, 2020

Enquanto na Europa as grandes ligas já estão paradas e se fala até mesmo em cancelar algumas competições, como a Eurocopa, e dar por encerrada outras, como a Premier League, o Brasil relutou em parar. Algumas decisões estranhas chamaram atenção, como o fato de se jogar sem público em São Paulo, mas com a presença de torcida no interior. No entanto, a tendência é de que, ao longo do dia, federações locais tomem decisões como a de Minas Gerais, que já parou o seu Estadual a partir da próxima rodada.

A atitude do Grêmio de entrar em campo hoje na partida contra o São Luiz usando máscaras repercutiu em jornais do mundo inteiro. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não se manifestou sobre uma possível suspensão. pic.twitter.com/uslPk6odi1 — FutebolNews (@ofutebolnews) March 15, 2020

A CBF também comunicou que as disputas nacionais em andamento, como a Copa do Brasil e o Brasileirão feminino, estão paralisadas. Pelo jeito, posturas mais severas (Renato Portaluppi, por exemplo, chegou a sugerir até uma greve caso não mudasse o cenário) não serão necessárias por parte de atletas e técnicos.

