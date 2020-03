Provável venda em definitivo de Arthur Cabral deve rende lucro “absurdo” ao Palmeiras

​Até junho, Arthur Cabral está emprestado pelo ​Palmeiras ao Basel. No entanto, o clube da Suíça já sinalizou, aos empresários Paulo Pitombeira e Luiz Portela, a intenção de adquirir 70% dos direitos econômicos e ficar em definitivo com o atleta. A informação foi divulgada pelo ​Uol Esporte, que ainda trouxe detalhes sobre números de uma provável negociação.

Meu menino Arthur Cabral nos trends. Tomara que o @FCBasel1893 o compre mesmo e o faça ficar bem longe do Palmeiras. A chance maior dele brilhar como merece é no futebol europeu. — Thomas Shelby (@lisodejeans) March 6, 2020

O time europeu deve pagar 4,5 milhões de euros (o equivalente a R$ 23,3 milhões na cotação atual) para ter o jogador de 21 anos. Este valor foi estabelecido como parâmetro quando da assinatura do empréstimo, em agosto do ano passado. Deste montante, boa parte ficará com o Palmeiras, que é dono de 50% dos direitos – 20% ainda pertencem ao ​Ceará. Os 30% restantes dos direitos seguirão com o estafe do profissional.

O Basel, da Suíça, já comunicou o Palmeiras que vai comprar o atacante Arthur Cabral por aproximadamente 23,3 milhões de reais. Bom negócio! 👏🏼 — falaporco 🅙 (@falaporco_) March 6, 2020

​​

Em 2019, o Verdão adquiriu metade de Arthur Cabral junto ao Vozão por R$ 5,5 milhões. Ou seja, com a transferência nos valores citados, terá um lucro de 300%. Em 23 jogos realizados até o momento na Europa, o atacante já marcou nove gols. Sua média é de uma bola na rede a cada 157 minutos em campo.

