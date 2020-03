PSG dá ‘veredito’ sobre participação de Neymar e Mbappé nas Olimpíadas 2020

​Em julho de 2020, o Japão receberá o maior evento esportivo do planeja: os Jogos Olímpicos. Apesar do peso e do tamanho da competição, as Olimpíadas não fazem parte do calendário de torneios da FIFA, ou seja, clubes de futebol não são obrigados a liberar seus atletas para a disputa. Atual campeã da modalidade, a Seleção Brasileira dificilmente poderá contar com sua principal estrela na busca pelo bicampeonato: ​Neymar.

De acordo com o renomado jornal local ‘L’Équipe‘, o Paris Saint-Germain já teria oficializado sua posição contrária à liberação dos dois principais craques do time: “O clube enviou uma carta no final da semana passada à FFF [Federação Francesa de Futebol] para sinalizar, em particular, sua oposição à convocação de Mbappé para os Jogos Olímpicos”. O mesmo se aplica à Seleção Brasileira e seu camisa 10.

Em entrevista concedida à ‘France Football’ no mês de dezembro, Kylian Mbappé, de 21 anos, havia reforçado seu desejo de defender a Seleção Francesa nos Jogos: “É claro que quero ir, mas se meu clube, que é meu empregador, não quiser que eu vá, não entrarei em conflito (…) Se eu não conseguir ir para lá em 2020, terei 2024, também em Paris, porque eu realmente gostaria de disputar as Olimpíadas pelo menos uma vez na minha carreira”, afirmou.