PSG fará investida em destaque do Manchester City na próxima janela, diz jornal

Mesmo conquistando troféus e sendo um dos clubes mais ricos do mundo atualmente, o Paris Saint-Germain sabe que dificilmente conseguirá manter suas duas principais estrelas para a temporada 2020/21: Mbappé é o ‘sonho de consumo’ do Real Madrid, enquanto ​Neymar está no topo da lista de prioridades do Barcelona desde a última janela de inverno.

Muito em função desse risco de perder seus grandes craques, o clube parisiense já monitora o mercado em busca de potenciais substitutos. De acordo com jornal ​’Daily Mail’, o atacante Ryiad Mahrez, do Manchester City, seria um dos nomes estudados pela diretoria do PSG.

O argelino de 29 anos tem sido um dos destaques dos Citizens na temporada, com sete gols e oito assistências capitalizadas em 23 partidas de Premier League. Apesar do jogador ainda ter um longo tempo de contrato pela frente – seu vínculo é válido até 2023 -, o PSG entende que pode ‘tirar vantagem’ do recente banimento imposto pela UEFA ao City: o clube inglês está vetado de ​disputar competições europeias por duas temporadas.