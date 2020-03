PSG x Borussia Dortmund | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Sob portões fechados por conta do surto de ​coronavírus que atinge o Velho Continente, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund se enfrentam na capital francesa, jogo da volta válido pelas oitavas de final da Champions. Derrotado por 2 a 1 na Alemanha, o time parisiense entra em campo por uma vitória simples para manter vivo o sonho europeu. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund ​Motivo: ​Volta das oitavas da Champions League 2019/20 ​Data: ​11/03/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Parc des Princes, em Paris (FRA) ​Árbitro: ​Anthony Taylor (ING) ​Onde assistir: ​Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Prováveis escalações



​Provável Paris: ​Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembé, Bernat; Paredes, Gueye; Di María, Neymar; Cavani, Mbappé (Icardi). ​Provável Dortmund: ​Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland.

Tratando este compromisso como o mais importante de sua temporada até o momento, o PSG terá sua principal estrela, ​Neymar, entre os titulares. Contudo, há uma grande preocupação nos bastidores do clube em torno de seu principal artilheiro em 2019/20, ​Mbappé, que não treinou na última segunda (9) por conta de fortes dores de garganta. Ander Herrera, Thiago Silva, Dagba, Choupo-Moting e Diallò estão lesionados, enquanto Verratti e Meunier, suspensos.

Enquanto o Paris trabalha para gerenciar uma quantidade grande de ausências, o Dortmund pode comemorar o fato de chegar quase completo ao duelo eliminatório. As únicas baixas no elenco alemão são Thomas Delaney (joelho) e o meia-atacante Marco Reus.

Últimos cinco jogos

​Paris Saint-Germain Borussia Dortmund​ ​Amiens 4 x 4 PSG (15/02) ​Dortmund 4 x 0 Eintracht Frankfurt (14/02) ​Dortmund 2 x 1 PSG (18/02) – Champions Dortmund 2 x 1 PSG (18/02) – Champions ​PSG 4 x 3 Bordeaux (23/02) ​Werder Bremen 0 x 2 Dortmund (22/02) ​PSG 4 x 0 Dijon (29/02) ​Dortmund 1 x 0 Freiburg (29/02) ​Lyon 1 x 5 PSG (04/03) – Copa ​Mönchengladbach 1 x 2 Dortmund (07/03)

Líder do Campeonato Francês com folgas e finalista da Copa da França, o Paris caminha com tranquilidade rumo a mais uma dobradinha nacional, algo que tem sido costumeiro, mas já não preenche as demandas do clube. A ​Champions, jamais erguida, é o principal objetivo.

O Dortmund, embalado pelo seu elenco recheado de jovens talentos e pelo imparável ​Haaland, segue na perseguição ao arquirrival Bayern de Munique na Bundesliga. Neste exato momento, quatro pontos separam as duas equipes na tabela de classificação.