Qual o futuro do futebol? O que pode mudar com o coronavírus?

​O futebol está parado por tempo indeterminado em praticamente todo o mundo. Estádios vazios e jogadores de quarentena. As TV’s não transmitem partidas e os clubes não recebem dinheiro de bilheteria. Prejuízo para todo mundo!

No mesmo barco, estão as pessoas e empresas. Lojas de portas fechadas e movimento baixo nas ruas. Dessa maneira, uma série de negócios pode quebrar, falindo indivíduos ao redor do mundo.

Todo esse cenário cria algumas considerações e fica difícil fugir da pergunta: o que será do futebol?

Os campeonatos acabam?

Na maioria das ligas nacionais, principalmente da Europa, o futebol foi paralisado algumas rodadas antes do final. Em certos países, como França e Inglaterra, o título já estava encaminhado, para PSG e Liverpool, respectivamente. Porém, em outros locais, como Itália e Espanha, a disputa era acirrada.

Para além do caneco, há as resoluções de rebaixamento e classificação para torneios continentais. São disputas que poderiam ir até a última rodada. Logo, por essas questões, torna impraticável simplesmente parar como está e utilizar a classificação como algo encerrado. Provavelmente, a briga dos times será para anular o campeonato. Assim, ninguém cai e ninguém ganha, riscando o ano de 2020 do mapa histórico.





No Brasil. a perspectiva é parecida, pelo menos na maioria dos estaduais. O Brasileirão estava planejado para começar em maio. Porém, como o país ainda nem chegou perto de atingir o ápice da pandemia, a tendência é que em abril os clubes mantenham-se sem jogar. Logo, é provável que os estaduais terminem da mesma maneira: sem vencedores nem derrotados.

Crise financeira

Ficar sem entrar em campo é muito pesado para certas agremiações. Os times precisam do dinheiro da bilheteria e, quem sabe, de um patrocínio pontual em caso de classificação na Copa do Brasil, por exemplo. Com a falta de jogos, até mesmo a TV, importante fonte de renda dos clubes, pode deixar de pagar o valor total dos contratos e reduzir as cotas.

Nessa paralisação do futebol brasileiro, muitos clubes irão sofrer financeiramente. Quando a pandemia acabar, o futuro não é tão confortável assim. Mas alguns clubes irão sofrer ainda mais: os da Série C nacional. Segue o fio 臨 pic.twitter.com/rE9X267Y1m — Elton Serra (@eltonserra) March 28, 2020

Com isso, a proposta de muitos clubes é ​reduzir salários, algo já rechaçado por muitos sindicatos de atletas de futebol. Tal cenário pode causar a falência total de agremiações ao redor de todo o mundo.

E os patrocínios?

É bem provável que o mundo todo entre em uma grave crise financeira, já antes do fim da quarentena. Diversos países estão quase que totalmente parados, algo que prejudica seriamente a economia, além dos gastos em saúde. Por mais que sejam medidas estritamente necessárias neste momento, acaba gerando problemas.

Logo, com as empresas e clubes sem dinheiro, a tendência é que o mundo do futebol baixe suas cifras bilionárias. As contas vão apertar, salários podem baixar, cotas de TV e ​patrocínios, também. Assim, teremos um futebol com menos gastança e mais controle financeiro, pelo menos nos próximos anos.

