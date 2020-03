Qual o limite do saque imediato do FGTS a partir de março? Saiba

Os que ainda não fizeram o saque imediato do FGTS têm até 31 de março para resgatar o dinheiro. O saque começou a ser liberado em setembro de 2019 de acordo com o mês de aniversário de cada trabalhador. Agora, em 2020, o valor já está disponível para todos que têm direito e ainda não realizaram a retirada do dinheiro.

O saque imediato vai prover a retirada de R$ 998 para quem tinha até este mesmo valor de saldo em contas ativas ou mesmo inativas que estejam vinculadas ao FGTS em 24 de julho de 2019. Para os que tinham saldo acima de R$ 998, o limite do saque é de R$ 500 e vale da mesma maneira para cada conta ativa e inativa em nome do trabalhador.

Em Brasília, o trabalhador Antônio dos Santos sacou o dinheiro no fim do ano passado (2019) e disse: “Para mim foi um dinheiro muito bom. Veio como um alívio, porque eu estava muito apertado”, essa é a situação de muitos brasileiros. Segundo a Caixa, 57,9 milhões de trabalhadores já fizeram o saque imediato do FGTS. Até agora, R$26,9 bilhões já foram pagos dos R$42,6 bilhões liberados.

Veja também: Vai sacar o FGTS? Saiba quais documentos você deve apresentar na Caixa

Como fazer o saque imediato?

Quem não é correntista da Caixa e não possui Cartão Cidadão, deve procurar uma agência da Caixa para solicitar o recurso relativo ao saque imediato. Uma maneira de adiantar o atendimento é levando a Carteira de Trabalho.

Para quem possui o Cartão Cidadão e senha, o saque do FGTS pode ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou Caixa Aqui.

Já a consulta do saldo da conta do FGTS pode ser feita no site da Caixa ou pelo aplicativo de celular do FGTS. Se o saque não for realizado até a data limite, o dinheiro vai permanecer no fundo de garantia e pode ser sacado em outra ocasião.

Saiba quanto você poderá sacar

É possível conferir os valores disponíveis para saque, os canais de recebimento e as opções de crédito em conta através do site: www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts. Abaixo da opção de saque imediato basta clicar em “Acesse aqui” e informar o número do CPF (ou NIS, PIS, PASEP) e a data de nascimento.

Para os que possuírem Cartão Cidadão e senha é possível fazer o saque imediato diretamente no caixa eletrônico; quem não possui Cartão Cidadão, pode apresentar documento de identificação em uma agência da Caixa.

Veja também: Salário aumenta, e PIS sobe quase R$50 em 2020; veja quem pode