Qual será? Volante Arthur, ex-Grêmio, escolhe partida mais especial da carreira

​Qual jogador não sonha em vestir a camisa do Barcelona e disputar um clássico contra o Real Madrid? Pois Arthur possui esse feito no currículo. E qual jogador também não sonha em defender a seleção brasileira? Arthur também pode se gabar de ter tido essa oportunidade. Porém, é uma partida dos tempos de ​Grêmio que ele considera a mais especial da carreira até aqui.

Em live com O Clube Football, o meio-campista elencou a final da Libertadores de 2017, contra o Lanús (vitória por 2 a 1, na Argentina) como “o momento” da sua trajetória. “É uma coisa marcante. A gente estava desejando muito o título e vivia aquela atmosfera, com os torcedores colocando expectativa na gente, no nosso time”, disse o atleta. Ele lembrou, inclusive, que sequer era nascido quando o Tricolor havia conquistado o bicampeonato sul-americano, em 1995. “A gente sofria junto com os torcedores porque queríamos presenteá-los com esse título.”

No duelo em La Fortaleza, Arthur foi substituído por conta de um problema no tornozelo logo no início da segunda etapa. Mesmo assim, a atuação brilhante nos primeiros 45 minutos lhe rendeu o troféu de melhor em campo naquele decisão. “Gostei muito da minha participação, e tudo isso agrega. A atmosfera, depois a consagração do título e sendo o melhor jogador em campo. É bem legal relembrar esse momento”, concluiu. E os gremistas, claro, só têm a agradecer ao camisa 29 pelo terceiro troféu continental da história do clube.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqui.