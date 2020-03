Quatro gigantes da Premier League estão na briga por Philippe Coutinho

Muito embora não tenha se dado bem com a camisa do Barcelona e, atualmente, esteja emprestado ao Bayern de Munique, Philippe Coutinho seque com grande cartaz na Inglaterra. E é para lá que ele tem grandes chances de voltar na próxima temporada, com quatro clubes (grandes) pretendendo contar com o seu futebol.

Existe a confiança de que um retorno à Premier League daria ao meia de 27 anos a possibilidade de retomar seu melhor futebol. Por isso, a mídia local fala do interesse de Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester United, que poderiam fazer um alto investimento em uma janela futura. Em janeiro de 2018, Coutinho deixou o Liverpool, onde realmente desabrochou para o futebol, sendo contratado pelo Barça por 150 milhões de euros – maior investimento da história da equipe catalã. No Camp Nou, ao menos, se aguarda uma negociação na qual se recupere ao menos parte do investimento. A ideia passa até mesmo por um empréstimo com opção de compra na casa dos 90 milhões de euros.