Queda de braço! Santos cobra Lucas Veríssimo após pedido público de valorização

​O ​Santos venceu o Delfín, do Equador, por 1 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento na Libertadores da América. Porém, o assunto dominante na Vila Belmiro nesta terça-feira foi Lucas Veríssimo, autor do único gol da partida que manteve o clube com 100% de aproveitamento na competição continental.

Já tem vídeo do Lucas Veríssimo pedindo desculpas pela injustificável declaração na noite de ontem ou o clube já emitiu nota que o atleta a partir de hoje fará parte do Santos B até que a situação seja resolvida? — Luiz Dias (@luizarmando) March 11, 2020

O zagueiro, que está na mira do ​Atlético-MG por conta de um pedido do técnico Jorge Sampaoli, pediu uma valorização, e a cúpula alvinegra, conforme informação do jornal ​A Tribuna, não ficou nada satisfeita com esta postura. Membros da diretoria do Peixe conversaram com o jogador ainda no vestiário e, em tom amigável, disseram que a situação está sendo tratada – o diretor técnico de futebol, William Thomas, é o responsável pela negociação. Mesmo assim, fizeram questão de afirmar que a sua atitude e a exposição provocada não foram benéficas para as conversas.

Sei não, mas acho que o Lucas Veríssimo forçou uma saída do Santos ontem. — Cristiano D. (@desagregador) March 11, 2020

Para justificar este aumento de salário e a cobrança pública, Lucas Veríssimo usou o exemplo de Soteldo. “Tivemos um episódio há dois anos no qual eu tive propostas oficiais e o clube negou. Disseram que teria valorização, mas não teve. A gente voltou a conversar no ano passado, mas trataram outras situações como prioridade. Parece que o Lucas Veríssimo não merece tanta atenção. Só peço valorização do clube, que é algo natural de acontecer. O Flamengo faz, o Palmeiras faz e até o Santos faz. Teve um jogador aqui (Soteldo) que teve a situação resolvida em uma semana, e a minha se estende. O presidente (José Carlos Peres) fala de valores em público, então eu não sei se ele conta comigo ou quer me vender. Fica chato para mim. Volto a dizer: só peço valorização, porque trato o clube com respeito e também quero respeito”, salientou. Seu atual contrato vai até junho de 2022.

