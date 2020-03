Quem é Josip Iličić, atacante que igualou feito de Messi e Lewandowski

​Na noite da última terça (10), a Atalanta fez história ao conquistar classificação às quartas de final da ​Champions League, logo em sua primeira participação no torneio. O feito, inclusive, veio de maneira brilhante e categórica, sem margem para questionamentos: 8 a 4 no agregado contra a tradicional equipe do Valencia. O altíssimo número de gols anotados é a marca registrada deste time de Gasperini, que por filosofia, não se omite e tenta propor jogo contra qualquer clube do mundo.

Essa unidade e consciência coletiva potencializam as individualidades e criam referências como Josip Iličić, atacante que anotou os quatro gols da vitória da Atalanta sobre o Valencia na Espanha. Ele se tornou um dos ​​quatro jogadores a balançar as redes adversárias quatro vezes em um jogo eliminatório de Champions, feito que só havia sido emplacado anteriormente por Mario Gómez, Robert Lewandowski e Lionel Messi. Mas quem, afinal, é Josip Iličić?

​Ficha técnica: Josip Iličić​ ​Nacionalidade: ​Esloveno ​Posição: Atacante ​Idade: ​32 anos ​Pé: ​Canhoto ​Altura: ​1,90m ​Valor de mercado atual: ​€22 milhões (segundo o ​Transfermarkt) ​Clubes anteriores: ​Fiorentina (2013-2017)

Palermo (2010-2013)

NK Maribor (2010)

Atual temporada:

O camisa 72 da Atalanta vive, sem dúvida, a temporada mais exuberante de sua carreira como atleta profissional. Plenamente à vontade no clube de Bérgamo e perfeito para o estilo de jogo idealizado por Gian Piero Gasperini, Iličić soma números nada menos que espetaculares: são 21 gols anotados entre Série A, Copa Itália e Champions, além de nove assistências.

Desses 21 gols, 14 vieram nestes primeiros meses de 2020, estatística que faz do esloveno o maior artilheiro do futebol europeu no ano. ​Cristiano Ronaldo , com 13, e ​Erling Haaland , com 12, agora estão na perseguição ao atacante da Atalanta.

Curiosidades:

1) Iličić tornou-se o primeiro jogador da HISTÓRIA da Champions a anotar quatro gols em um jogo eliminatório fora de casa;

2) Tornou-se, também, o jogador mais velho (32 anos e 41 dias) a anotar um hat-trick em uma partida de mata-mata de Champions;

3) O atacante esloveno se juntou à ​Cristiano Ronaldo e ​Lionel Messi no rol dos jogadores com pelo menos cinco gols em um confronto eliminatório (dois jogos) de Champions.