R$1.045? Salário deveria ter sido de R$ 4.483,20 em março, diz Dieese

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgou ontem que o salário mínimo verdadeiro, necessário para sustentar uma família de quatro pessoas no Brasil, deveria ter sido de R$ 4.483,20, em março de 2020. O valor é 4,29 vezes maior que o salário mínimo estipulado pelo governo, em vigor no mês passado, de R$ 1.045.

Em fevereiro o salário necessário correspondeu a 4,18 vezes o piso vigente, ou seja, R$ 4.366,51. Em março de 2019, o valor foi de R$ 4.277,04, ou 4,29 vezes o salário em vigor na época, de R$ 998.

Todo mês, o Dieese publica uma estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo verdadeiro, que atenderia as necessidades básicas do trabalhador e de sua família de acordo com o estabelecido na Constituição: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e Previdência Social; todas as coisas necessárias para uma vida saudável, digna e completa que muitas vezes só se consegue através do uso do dinheiro.

O valor é calculado com base na cesta básica mais cara entre 17 capitais pesquisadas. No mês passado, o maior valor foi registrado no Rio de Janeiro (R$ 533,65), seguida por São Paulo (R$ 518,50) e por Florianópolis (R$ 517,13). Os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 390,20) e Salvador (R$ 408,06).

Os trabalhadores podem sacar até R$998,00 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até hoje (31). A Caixa informou que de 96 milhões de trabalhadores, 59 milhões trabalhadores fizeram os saques imediatos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 998.

De acordo com o Ministério da Economia, cerca de R$ 15 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ainda não foram sacados pelos trabalhadores brasileiros.

Os saques imediatos do FGTS começaram em setembro de 2019 para os possuem conta corrente na Caixa, que tiveram o crédito automático em conta, e em outubro para quem não possuem conta corrente.

O pagamento foi feito de acordo com o aniversário do trabalhador, seguindo um cronograma. Agora, que esse calendário acabou, os que ainda não sacaram o dinheiro, independente do mês em que nasceram, têm até o dia 31 de março para fazer a retirada.

A retirada pode ser feita em um dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal (CEF). No entanto, em meio à situação de calamidade pública, já decretada pelo governo federal, muitos trabalhadores estão evitando aglomerações e locais com um grande fluxo de pessoas, o que acontece por exemplo, com bancos e casas lotéricas.

O valor do saque é de até R$ 500 por conta vinculada de titularidade do trabalhador, limitado ao valor do saldo tanto das contas ativas como inativas, para as contas que, em 24 de julho deste ano, tinham mais de R$ 998.

Para as contas que, em 24 de julho, tinham até R$ 998, será possível fazer o saque do valor total de R$ 998.

Para quem não tem conta poupança na Caixa: confira como são os saques

Valores de até R$ 100 por conta: saque é feito nas lotéricas, com CPF e documento de identificação.

saque é feito nas lotéricas, com CPF e documento de identificação. Valores de até R$ 998 por conta : saque é feito nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação e Senha Cidadão ou Cartão Cidadão e senha. Caso não possua o Cartão do Cidadão, poderá sacar nos caixas eletrônicos da Caixa utilizando o CPF e a Senha Cidadão. Em caso de saque na agência, deve apresentar documento de identidade com foto, número do CPF ou Cartão Cidadão e senha.

: saque é feito nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação e Senha Cidadão ou Cartão Cidadão e senha. Caso não possua o Cartão do Cidadão, poderá sacar nos caixas eletrônicos da Caixa utilizando o CPF e a Senha Cidadão. Em caso de saque na agência, deve apresentar documento de identidade com foto, número do CPF ou Cartão Cidadão e senha. Transferência para outros bancos: nos saques feitos na agência, a Caixa não cobrará tarifa quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque para outras instituições financeiras.

Para agilizar o atendimento, a Caixa recomenda que o trabalhador leve a sua Carteira de Trabalho.

