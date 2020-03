Raia Drogasil abre mais de 170 vagas de emprego; Inscreva-se!

A Raia Drogasil faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego para diversos cargos.

Nascida no coração de São Paulo, na Rua José Bonifácio, a Drogasil começou a sua história. Em 28 de março de 1935, foi dado o primeiro passo para a criação da empresa com a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares do Estado de São Paulo: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Dois anos depois, em 1937, adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo.

“Confiança é a base do relacionamento, que ajuda a construir histórias e a fazer parte da vida das pessoas. Se você se identificou com a Drogasil e tem interesse em fazer parte da empresa, venha trabalhar conosco! Temos diversas oportunidade de trabalho em vários estados do país,” diz. Veja os cargos ofertados:

Cargos

Comprador pleno de Compras Indiretas

Atendente de Loja

Atendente de Loja – PCD

Farmacêutico

Analista Jr de Gente e Cultura

Orientador de Loja

Assistente Operacional – PCD

Especialista em Qualidade

Benefícios

Plano de Carreira;

Treinamento e capacitação de funcionários;

Salário compatível com o mercado;

Plano de saúde/odontológico;

Auxílio refeição ou auxílio alimentação;

Seguro de vida em grupo; Vale transporte;

Participação nos lucros e Desconto farmácia.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de vagas da empresa, selecionar a oportunidade na qual deseja concorrer e enviar o seu currículo.