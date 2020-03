Randstad abre 3.293 vagas de emprego no Brasil; Envie seu currículo!

Randstad, empresa de RH, abriu oportunidades de emprego no Brasil com mais de 3.000 vagas; Inscrições para currículos estão abertas

A Randstad, fundada em 1960 por Frits Goldshmeding na Holanda, desempenha um papel fundamental no mundo do trabalho global. Possui operações em 39 países, o que representa mais de 90 do mercado global de Recursos Humanos. A empresa abriu diversas oportunidades de emprego! Confira.

A empresa começou a atuar no Brasil em 2008 por meio da joint-venture com a empresa RH Internacional, que já atuava desde 1990. Em 2011 a Randstad adquiriu 100 do capital da RH Internacional, instalando-se definitivamente no Brasil e começando sua história de sucesso.

“Randstad Holding N.V. é uma empresa holandesa especializada em soluções de trabalho flexível e recursos humanos. A sede da empresa fica em Diemen, perto de Amesterdão. A empresa disponibiliza os seguintes serviços: Trabalho Temporário, Soluções de HR, Professionals, Contact Centres e Inhouse Services.”

Alguns dos cargos disponíveis:

Cargos disponíveis

Coordenador de suporte 24×7

Açougueiro

Analista fiscal jr

Fiscal de caixa

Operador de caixa

Técnico de Infraestrutura – pleno

Promotor de Vendas

Analista Logístico

Auxiliar Administrativo Logística

Assistente de Produção

Gerente Comercial

Tech lead – Mobile

Engenheiro (a) de Software sênior

Analista de Benefícios

Analista de Recursos Humanos

Inspetor de Tráfego

Analista de Customer Service

Saiba como se inscrever nas vagas de emprego

Para participar, os interessados deverão acessar o site oficial de vagas e clicar no cargo de interesse. Após isso, é necessário selecionar a opção “Candidatar-se“.

Para concluir, o usuário deverá preencher o formulário de inscrição com as informações e dados pessoais e efetuar o envio do currículo.