Randstad Contrata: Empresa abre 3.112 vagas de emprego no Brasil; Envie seu currículo!

Randstad, empresa de RH, abriu oportunidades de emprego no Brasil com mais de 3.000 vagas; Inscrições para currículos estão abertas

A Randstad, fundada em 1960 por Frits Goldshmeding na Holanda, desempenha um papel fundamental no mundo do trabalho global. Possui operações em 39 países, o que representa mais de 90 do mercado global de Recursos Humanos. A empresa abriu diversas oportunidades de emprego! Confira.

A empresa começou a atuar no Brasil em 2008 por meio da joint-venture com a empresa RH Internacional, que já atuava desde 1990. Em 2011 a Randstad adquiriu 100 do capital da RH Internacional, instalando-se definitivamente no Brasil e começando sua história de sucesso.

“Randstad Holding N.V. é uma empresa holandesa especializada em soluções de trabalho flexível e recursos humanos. A sede da empresa fica em Diemen, perto de Amesterdão. A empresa disponibiliza os seguintes serviços: Trabalho Temporário, Soluções de HR, Professionals, Contact Centres e Inhouse Services.”

Cargos Disponíveis

Engenheiro (a) de Software sênior

Analista de Benefícios

Analista de Recursos Humanos

Inspetor de Tráfego

Analista de Customer Service

Analista de Meio Ambiente/Qualidade

Executivo Comercial

Estágio em Pós Vendas Comercial

Estágio Área Financeira Banco Volvo

Gtp Business Control Internship

Trainee em Telecomunicações

Vendedor; entre muitos outros cargos.

Saiba como se inscrever nas vagas de emprego

Para participar, os interessados deverão acessar o site oficial de vagas e clicar no cargo de interesse. Após isso, é necessário selecionar a opção “Candidatar-se“.

Para concluir, o usuário deverá preencher o formulário de inscrição com as informações e dados pessoais e efetuar o envio do currículo.