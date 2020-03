Ranking atualizado: saiba quem são os principais artilheiros do Brasil em 2020

​Depois do que aconteceu no final de semana, ficou fácil adivinhar quem é o novo artilheiro do Brasil em 2020 entre todos os jogadores de clubes da Série A. Ao balançar a rede três vezes na vitória por 4 a 1 do ​Flamengo diante da Cabofriense, na estreia da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca), Gabigol deixou todos os rivais para trás.

Com nove gols no total, o atleta ocupa a primeira colocação da lista de forma isolada, sendo seguido por Gilberto, do Bahia, e Nenê, do Fluminense, ambos com sete tentos. Depois, aparecem Pedrinho (Athletico-PR), Mauro Boselli (Corinthians) e Matheuzinho (Atlético-GO), todos com seis.

GOLS JOGADOR​ / TIME ​9 ​Gabigol (Flamengo) ​7 ​Nenê (Fluminense) e Gilberto (Bahia) ​6 ​Pedrinho (Athletico-PR), Mauro Boselli (Corinthians) e Matheuzinho (Atlético-GO) ​5 ​Willian (Palmeiras) e Renato Kayser (Atlético-GO) ​4 ​Bruno Nazário (Botafogo), Diego Souza (Grêmio), Evanilson (Fluminense), Bruno Henrique (Flamengo), Daniel Alves (São Paulo), Germán Cano (Vasco da Gama) e Hernane Brocador (Sport)

Com o sábado de luxo, Gabigol também se isolou na artilharia do Estadual, tendo marcado sete gols até o momento. Além disso, ficou sozinho na ponta da lista entre os maiores marcadores do novo Maracanã. Até agora, foram nada menos que 33 bolas na rede.