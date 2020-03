Ranking do Twitter: clubes brasileiros se destacam no Top 25 das Américas

​As redes sociais, há muito tempo, se tornaram um balizador do sentimento da torcida por um clube de futebol. É através de manifestações públicas nas mais diversas plataformas que os torcedores manifestação carinho e até indignação com o momento de seu time ou de algum jogador. Pois o mês de fevereiro, ao menos no Twitter, foi bastante significativo.





Das 25 equipes do continente americano com o maior número de interações através de sua conta oficial, 15 são brasileiras. Mas, diante deste cenário, o ​Botafogo merece um destaque especial. O time carioca bateu seu recorde histórico, com 1,21 milhões de interações – para quem contratou Keisuke Honda e flertou com Yaya Touré, não poderia ser diferente, afinal, mexeu com a expectativa e encheu os fãs de otimismo – e ficou na quarta colocação do ranking. Até então, o Fogão havia atingido o pico de interações em novembro de 2018, com 908 mil. No mesmo período, o ​Flamengo apareceu como o primeiro clube da América e do mundo em interações pelo Twitter, com nada menos que 11,8 milhões.

INTERAÇÕES NO TWITTER – FEVEREIRO​ 13º – Grêmio – 609 mil​ ​1º – Flamengo – 11,8 milhões ​14º – Cruz Azul-MEX – 594 mil ​2º – River Plate-ARG – 2,59 milhões ​15º – Santos – 488 mil ​3º – Vasco da Gama – 1,28 milhões ​16º – Cruzeiro – 479 mil ​4º – Botafogo – 1,21 milhões ​17º – Barcelona-EQU – 428 mil ​5º – América-MEX – 1,20 milhões ​18º – Chivas-MEX – 361 mil ​6º – Boca Juniors-ARG – 1,04 milhões ​19º – Olimpia-PAR – 318 mil ​7º – Corinthians – 968 mil ​20º – Tigres-MEX – 311 mil ​8º – Internacional – 944 mil ​21º – Fortaleza – 293 mil ​9º – Atlético-MG – 751 mil ​22º – Bahia – 275 mil ​10º – Palmeiras – 746 mil ​23º – Racing-ARG – 237 mil ​11º – Fluminense – 741 mil ​24º – Athletico-PR – 232 mil ​12º – São Paulo – 647 mil ​25º – Los Angeles Galaxy-EUA – 229 mil