Ranking: os 11 brasileiros com mais gols na história da Champions League

O futebol europeu atrai olhares do mundo inteiro para ver jogos emocionantes e intensos que só a Champions League oferece. Em meio a isso, diversos jogadores brasileiros já passaram por esses clubes e muitos fizeram história em cada um deles. Resolvemos recordar e também pontuar os compatriotas que mais colocaram a bola dentro da rede no torneio. Confiram!

11. Juninho Pernambucano – 18

Ocupando nosso décimo primeiro lugar, o meia-campista Juninho fez bonito na Europa e marcou 18 gols em 59 jogos com a camisa do Lyon.

10. Ronaldinho Gaúcho – 18

Todo mundo sabe que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho já fez muita história no futebol mundial, e claro, ele não ficaria de fora dessa lista. Em décimo lugar, o craque marcou 18 gols em 47 jogos disputados, atuando pelos grandiosos times de Barcelona e Milan.

9. Hulk – 20

O atacante que já vestiu diversas vezes o manto verde e amarelo da seleção fica na nona posição. Atualmente no futebol chinês, o atacante marcou 20 gols em 56 jogos pelo campeonato, atuando pelo Porto e Zenit.

8. Romário – 20

O carioca ocupa nossa oitava posição no ranking. Atuando pelo PSV e Barcelona na década de 80 e 90, o Baixinho marcou 20 gols em apenas 32 jogos pela Liga dos Campeões.

7. Luiz Adriano – 22

Em sétimo lugar, Luiz Adriano, atual jogador do Palmeiras , já marcou muitos gols na Europa. E em nosso ranking, o atacante ocupa a oitava posição com 22 gols em 53 jogos com a camisa do Shaktar Donetsk e Milan.

6. Adriano Imperador – 22

Adriano brilhou muito pela Inter de Milão e o ex-atacante marcou 22 gols em 34 jogos pela Liga dos Campeões, ficando assim, em nossa sexta posição.

5. Élber – 27

Marcando 27 gols em 73 jogos, o atacante Élber ocupa nossa quinta posição com mais gols na Champions League. Não só isso, o craque fez sua melhor campanha em 2000/01 marcando 7 gols e levando ao título do campeonato pelo Bayern de Munique.

4. Jardel – 29

O ex-atacante Jardel, marcou 29 gols em 46 jogos. Em apenas cinco temporadas que jogou pelo campeonato, o craque disputou as quatro primeiras pelos Dragões e também pelo time turco Galatasaray.

3. Kaká – 30

O melhor jogador do mundo pela FIFA em 2007 não tinha como não estar na lista. O ex meia-campista marcou 30 gols em 86 jogos pelo Milan e Real Madrid.

2. Rivaldo – 31

O ex-jogador do Barcelona ocupa nossa segunda posição. Eleito o melhor do mundo de 1999 o atleta marcou 31 gols em 78 jogos pela Champions League. Foi campeão com a camisa do Milan.

1. Neymar – 35