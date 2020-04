Ranking traz os 50 melhores jogadores da história da Champions League

​Como definir quem são os melhores jogadores da história da ​Champions League? Ranquear atletas nunca é uma tarefa fácil, afinal, o futebol é encantador e apaixonante também por ser recheado de subjetividades. Isso torna a tarefa de levantar os nomes mais importantes do principal torneio de clubes do mundo ainda mais árdua, mas nada que a equipe de especialistas da ​Betway não pudesse superar.

Através de quatro critérios/categorias – número de jogos disputados, títulos conquistados, momentos icônicos e legado -, todos os jogadores que ergueram o troféu ao menos uma vez na era ‘moderna’ da competição (1992-) foram avaliados e ranqueados. O levantamento levou em consideração atletas campeões que estiveram em campo na decisão, como titulares ou somando minutos vindos do banco de reservas. O resultado final foi um top-50 surreal no melhor dos sentidos, recheado de estrelas atemporais.

Dono de três conquistas em seu currículo – entrando em campo em duas delas -, Iker Casillas é o único goleiro a figurar entre os dez primeiros do ranking. Buffon, visto por muitos como o maior de sua posição neste milênio, sequer apareceu no levantamento: a ‘Orelhuda’ é o único grande troféu pendente em sua carreira. Protagonistas da maior ‘dinastia de dois’ da história do futebol, ​Cristiano Ronaldo e ​Lionel Messi obviamente não ficaram de fora. Mas quem levou a melhor? Sem mais delongas, vamos ao top-10:

Jogador​ Posição​ Pontos​ ​1) Cristiano Ronaldo ​Atacante ​39 ​2) Lionel Messi ​Atacante ​33 ​3) Sergio Ramos ​Zagueiro ​33 ​4) Andrés Iniesta ​Meia ​31 ​5) Raúl González ​Atacante ​30 ​6) Paolo Maldini ​Zagueiro ​29 ​7) Iker Casillas ​Goleiro ​28 ​8) Xavi Hernández ​Volante ​27 ​9) Gareth Bale ​Atacante ​27 ​10) Samuel Eto’o ​Atacante ​26

Ficou curioso e quer ver o levantamento completo? Visite a ​Betway e confira!