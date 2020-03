Uma das musas do Arrocha já tem data certa para se apresentar em Penedo, é dia 11 de abril no Virgulino Pesticaria.

A Farra Santa promete movimentar a cidade de Penedo, o evento tem sido preparado pelo Dell Virgulino para ser um dos mais incríveis do ano na cidade penedense. A festa contará com a apresentação de Raquel dos Teclados, Walker Oliveira, Felipe Nosso Jeito, Felipe Bento e Louko Romance.

Os ingressos limitados estão sendo vendidos ao preço de R$20,00 e podem ser adquiridos no local do evento ou pelos telefones: (82) 82 99975-3333 ou 82 99665-9995. Mas fique atento, pois se atingir o número limite as vendas serão finalizadas.

O Virgulino Petiscaria fica na Pça. Largo de Fátima, vizinho a Farmácia Pague Menos, na parte alta de Penedo. A Pestiscaria conta com um vasto cardápio de comida regional, além da cerveja mais gelada da cidade.

Confira um recadinho da Raquel dos Teclados:

